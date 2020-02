Directeur de l’Open Sud de France depuis cinq années, Sébastien Grosjean a dû faire face à une cascade de forfaits à cause de l’Open d’Australie qui enchaîne directement avec le tournoi montpelliérain. Ainsi, Lucas Pouille, Stan Wawrinka, Andrey Rublev et Fabio Fognini ont tous déclaré forfait. Finalement, le capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis a trouvé la parade en amenant notamment Gaël Monfils, Felix Auger-Aliassime ou Grigor Dimitrov. Interrogé par le Midi Libre, Grosjean a également tenu à rendre hommage à l’ancien directeur de l’ATP 250 de Montpellier, Patrice Dominguez, décédé en 2015.

« J’ai une pensée profonde pour Patrice »

« Pour moi, c’est la cinquième édition puisque c’était Patrice Dominguez qui était directeur du tournoi et qui a amené cet évènement en 2010 et j’ai une pensée profonde pour Patrice. Pour être honnête, on a eu deux, trois jours difficiles à cause des forfaits. Cette année, le tournoi enchaîne l’Open d’Australie donc on avait pas mal de joueurs encore engagés à Melbourne et on a eu quelques forfaits donc il a fallu amener d’autres joueurs en wild-card, donc au final on a encore un tableau de qualité. »