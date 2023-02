Interrogé par nos confrères de L’Équipe quelques minutes après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale de l’ATP 250 de Montpellier suite à sa victoire contre Davidovich Fokina ce jeudi (6−3, 6–3), Quentin Halys, qui affron­tera l’es­poir trico­lore Arhtur Fils ce vendredi, a eu quelques mots à propos de celui dont tout le parle cette semaine dans l’Hérault.

« Arthur, ce sera évidem­ment compliqué. On se connaît bien car on s’en­traîne ensemble au CNE (Centre National d’Entraînement). C’est un joueur qui a plein d’avenir et qui va monter très haut, très vite. Il est super en confiance et il faudra encore faire un gros match, être très agressif. Il est encore jeune, mais il progresse tous les mois. On voit qu’il va être très fort. On s’est déjà joués et il avait servi pour le match. Il est peut‐être moins fort en revers, mais il a déjà le niveau top 100 et il y sera bientôt. »