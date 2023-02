Si aucun Bleu ne figure dans le top 40 actuel­le­ment, la France compte huit repré­sen­tants entre la 40e et la 80e place du clas­se­ment ATP : Benjamin Bonzi, Richard Gasquet, Constant Lestienne, Adrian Mannarino, Corentin Moutet, Arthur Rinderknech, Quentin Halys et Grégoire Barrère.

Avant d’af­fronter l’es­poir fran­çais Arthur Fils, 18 ans, en quarts de finale à Montpellier, Halys (70e) s’est réjoui de la situa­tion actuelle : « Ce qui est cool, c’est qu’on est en train de créer une dyna­mique posi­tive pour le tennis fran­çais. On se tire les uns les autres vers le haut, on se motive les uns les autres. Le niveau monte et quand on s’en­traîne entre nous, on le ressent. Et c’est cool de voir arriver des jeunes qui vont nous pousser et nous empê­cher de nous endormir. Et n’ou­blions pas que les plus anciens, si je peux me permettre, jouent encore très bien. Il faut que les places en Coupe Davis deviennent dures à décro­cher pour que ça nous serve de moti­va­tion au quotidien. »