De passage en confé­rence de presse à Montpellier avant son entrée en lice ce jeudi face au Suisse Marc‐Andrea Huesler, la tête de série numéro une du tournoi, Holger Rune, est revenu sur le moment qui a sans doute fait basculer sa carrière : sa victoire face à Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Paris le 6 novembre dernier.

« C’était un très bon moment pour moi. Ce fut le moment le plus impor­tant de ma carrière et peut‐être de ma vie. C’était une énorme réus­site. Savoir que je peux jouer à ce niveau et battre ce gars m’a aussi donné de la confiance et de grands espoirs pour cette année. Mais je sais combien d’ef­forts et de travail j’y ai mis, donc je sais ce que ça vaut. »