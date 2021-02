Crédit Photos : JBAutissier / Panoramic pour l’Open Sud de France

C’est un sacré guê­pier dont vient de réus­sir à se sor­tir Ugo Humbert en ren­ver­sant le Néerlandais Tallon Griekspoor 6–7 (4), 7–6 (5), 7–6 (5), après avoir sau­vé 3 balles de match sur ser­vice adverse à 5–3 dans la 2ème manche. Pour signer un retour venu de nulle part, for­cé­ment très satis­fai­sant pour le jeune Français après avoir essuyé le scé­na­rio inverse il y a deux semaines face à Nick Kyrgios à l’Open d’Australie (défaite en 5 sets après avoir eu des balles pour conclure au 4ème). De quoi for­cé­ment avoir le sou­rire en confé­rence de presse.

« Des fois ça passe, et des fois ça ne passe pas. Ce qui est sûr, c’est que je m’en­nuie pas (rires). C’est le genre de matchs où quand tu les gagnes comme ça, au cou­teau, men­ta­le­ment cela fait du bien, cela donne de la confiance, et fran­che­ment je suis satis­fait parce qu’a­près le match contre Kyrgios, ç’a été com­pli­qué à digé­rer men­ta­le­ment. Et là je me suis dit « Je me suis déjà fait avoir il y a deux semaines, là c’est peut‐être mon tour », je me suis accro­ché jus­qu’au bout, jus­qu’au der­nier point, et je suis très content pour ça. »

Au pro­chain tour, le 32ème jour mon­dial sera oppo­sé au vain­queur du match entre Grégoire Barrère et Roberto Bautista Agut.