Comme à Melbourne, Ugo Humbert essuie une défaite d’entrée à l’Open Sud de France en s’inclinant 6-4, 6-1 face à Feliciano Lopez. En conférence de presse, le Messin ne cherchait pas d’excuse et veut continuer à travailler : « Je suis déçu de ma performance, comme je l’ai été après Millman (à l’Open d’Australie). Je suis compétiteur et perdre n’est jamais un très bon moment. Chaque semaine, les compteurs sont remis à zéro et je sais que tu peux gagner une semaine puis perdre d’entrée. C’est ce qui m’est arrivé deux fois de suite (Open d’Australie et Montpellier) alors je suis conscient que rien n’est acquis. Je vais continuer à travailler, le niveau n’était pas là. Je dois m’améliorer tous les jours. J’ai plutôt bien commencé mon match jusqu’à 2-2 où j’ai des occasions dès le début. Lui, il est un peu en-dessous de moi, et si je suis bon, je dois faire les occasions. A moi d’être meilleur dans ces moments-là. Je vais partir faire la tournée américaine où je vais faire New-York, Delray Beach, Acapulco, Indian Wells et Miami. Je suis content de découvrir des nouveaux tournois. »

De votre envoyé spécial à Montpellier

Crédit photo : Open Sud de France