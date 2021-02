Ugo Humbert n’a pas traî­né pour ral­lier le deuxième tour de l’Open Sud de France de Montpellier ce lun­di en domi­nant le Slovaque Norbert Gombos (93e), 6–3, 7–6 (3). Un suc­cès solide pour le 32ème joueur mon­dial, deux semaines après sa défaite on ne peut plus cruelle face à Nick Kyrgios à l’Open d’Australie. Tête de série n°6 à Montpellier, le Français s’af­fiche comme un out­si­der cré­dible, en par­ti­cu­lier après sa fin de sai­son 2020 très réus­sie (vic­toire à Anvers, quart‐de‐finale à Bercy). Mais mal­gré un début de sai­son 2021 plus dif­fi­cile, le jeune homme (22 ans) reste confiant pour le futur.

« Je man­quais un peu de jus après l’Australie. Je savais que le 1er tour pou­vait être dif­fi­cile, donc je suis content d’avoir gagné. Je ne me concentre pas sur le clas­se­ment. Je pense que si je main­tiens mon niveau, si je me concentre des­sus, les résul­tats vien­dront. C’est une erreur de se foca­li­ser sur le clas­se­ment ; j’ai gagné l’année der­nière en bat­tant les meilleurs avec mon niveau de jeu. Donc non, je ne res­sens pas plus de pres­sion que ça à l’i­dée de grim­per dans le clas­se­ment », a‑t‐il décla­ré en confé­rence de presse.