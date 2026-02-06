AccueilATPATP - Montpellier"Je ne connais aucun des deux", Mannarino très cash sur ses potentiels...
ATP - Montpellier

« Je ne connais aucun des deux », Mannarino très cash sur ses poten­tiels adver­saires en demi‐finales

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

C’est désor­mais connu, Adrian Mannarino n’aime pas regarder le tableau en tournoi. 

Il ne connais­sait peut‐être même pas ses deux adver­saires poten­tiels en demi‐finales de l’ATP 250 de Montpellier avant que le célèbre speaker Marc Maury ne l’en informe lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre son compa­triote Arthur Gea : 5–7, 6–4, 6–4, en 2h31 de jeu. 

Interrogé sur l’Italien Luca Nardi (106e mondial) et l’Américain Martin Damn (160e mondial), le Français a répondu avec son franc‐parler habi­tuel : « Je ne connais aucun d’entre eux. »

Battu lors de ses huit derniers matchs avant le tournoi de Montpellier et à la recherche d’une victoire depuis le 1er octobre dernier, soit quatre mois, Mannarino est en train revivre sur le court dans l’Hérault. 

Tombeur de Pedro Martinez, Ugo Humbert et donc Arthur Gea, le joueur de 37 ans visera ce week‐end une 16e finale en carrière, et pour­quoi pas un 6e titre.

Publié le vendredi 6 février 2026 à 17:59

Article précédent
« Djokovic est foutu, il ne gagnera pas de 25e titre du Grand Chelem. Il ne peut plus remporter de tournoi au meilleur des cinq sets, c’est impos­sible », assure Benoît Maylin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.