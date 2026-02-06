C’est désor­mais connu, Adrian Mannarino n’aime pas regarder le tableau en tournoi.

Il ne connais­sait peut‐être même pas ses deux adver­saires poten­tiels en demi‐finales de l’ATP 250 de Montpellier avant que le célèbre speaker Marc Maury ne l’en informe lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre son compa­triote Arthur Gea : 5–7, 6–4, 6–4, en 2h31 de jeu.

Interrogé sur l’Italien Luca Nardi (106e mondial) et l’Américain Martin Damn (160e mondial), le Français a répondu avec son franc‐parler habi­tuel : « Je ne connais aucun d’entre eux. »

Battu lors de ses huit derniers matchs avant le tournoi de Montpellier et à la recherche d’une victoire depuis le 1er octobre dernier, soit quatre mois, Mannarino est en train revivre sur le court dans l’Hérault.

Tombeur de Pedro Martinez, Ugo Humbert et donc Arthur Gea, le joueur de 37 ans visera ce week‐end une 16e finale en carrière, et pour­quoi pas un 6e titre.