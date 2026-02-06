C’est désormais connu, Adrian Mannarino n’aime pas regarder le tableau en tournoi.
Il ne connaissait peut‐être même pas ses deux adversaires potentiels en demi‐finales de l’ATP 250 de Montpellier avant que le célèbre speaker Marc Maury ne l’en informe lors de l’interview sur le court après sa victoire contre son compatriote Arthur Gea : 5–7, 6–4, 6–4, en 2h31 de jeu.
Interrogé sur l’Italien Luca Nardi (106e mondial) et l’Américain Martin Damn (160e mondial), le Français a répondu avec son franc‐parler habituel : « Je ne connais aucun d’entre eux. »
Battu lors de ses huit derniers matchs avant le tournoi de Montpellier et à la recherche d’une victoire depuis le 1er octobre dernier, soit quatre mois, Mannarino est en train revivre sur le court dans l’Hérault.
Mannarino when asked about playing either Martin Damm or Luca Nardi in the semifinals :— Ricky Dimon (@Dimonator) February 6, 2026
« I don’t know any of them. »
Tombeur de Pedro Martinez, Ugo Humbert et donc Arthur Gea, le joueur de 37 ans visera ce week‐end une 16e finale en carrière, et pourquoi pas un 6e titre.
Publié le vendredi 6 février 2026 à 17:59