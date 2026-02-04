Dernièrement Artur Fils, tout sourire, a expliqué qu’il ne regardait pas du tennis ou si de temps en temps quand il s’agissait de son pote Giovanni Mpetshi Perricard, ou Davidovich Fokina, ou encore Ben Shelton. Si sa déclaration a surpris beaucoup d’observateurs, elle peut aussi paraitre inquiétante comme l’explique à juste titre notre confrère Jose Moron.
🎾 La marca suiza ON anuncia que empezará a patrocinar al actual n1, Arturo Coello— Carlota Palma (@PalmaCarlota) January 8, 2026
Fue fundada por el triatleta Olivier Bernhard en 2010, y Roger Federer invirtió en ella a partir del 2019
Gran fichaje de los suizos para introducirse en el mundo del pádel pic.twitter.com/S2j8iESF3j
« Peut‐être que c’est ça le problème de cette génération. Si tu ne te donnes même pas la peine de regarder ceux qui devraient être tes principaux rivaux, qu’est‐ce que tu attends ? On dirait presque qu’ils voient ça comme un boulot, plus que comme autre chose. Zéro passion. Pour moi, c’est bizarre, et je n’arrive pas à comprendre » a déclaré Jose.
Clairement, on est dans la même position que notre confrère espagnol.…
Publié le mercredi 4 février 2026 à 08:40