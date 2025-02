Sorti des quali­fi­ca­tions et déjà tombeur du tenant du titre (Alexander Bublik), le 102e joueur mondial, Aleksandar Kovacevic, s’est offert Andrey Rublev en demies de l’ATP 250 de Montpellier (7−5, 6–4) et ainsi qualifié pour sa première finale sur le circuit principal.

« Je ne sais pas trop quoi dire, je n’arrive pas à croire que j’arrive à jouer de cette manière. On a joué Rublev… Je le regarde depuis des années. Avec mes potes, on regar­dait ses high­lights sur mon canapé en mangeant des Doritos et là je le bats… Le mec est déjà une légende du sport. Donc pour moi, jouer et gagner comme ça, je ne sais même quoi dire honnê­te­ment », s’est enflammé l’Américain de 26 ans dans des propos rapportés par le Midi Libre.

✅ Primera victoria Top 10

✅ Primera final ATP Tour



🇺🇸 @kova_aleks sigue rompiendo moldes bajo la cubierta de Montpellier.@OpenOccitanie | #OpenOccitanie pic.twitter.com/dwjEU7dNuR — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 1, 2025

En finale ce dimanche à 15h, Kovacevic affron­tera Felix Auger‐Aliassime.