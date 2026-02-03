S’il avait commencé la saison par deux quarts de finale, à Auckland et à Brisbane, Giovanni Mpetshi Perricard vient d’enchaîner une troisième défaite de suite.
Opposé à la révélation tricolore de l’Open d’Australie, Arthur Gea, au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier, le « bombardier » français a abandonné après avoir reçu une balle dans l’oeil, en ratant une volée.
Le 57e joueur mondial venait de perdre la première manche 6–3 lorsqu’il a décidé de jeter l’éponge. Et c’est déjà l’une des blessures les plus surprenantes de la saison…
Giovanni Mpetshi Perricard a abandonné contre Arthur Géa au premier tour du tournoi de Montpellier après s’être blessé à l’œil en boisant une volée. La déchatte.— Tennis Legend (@TennisLegende) February 2, 2026
Il avait perdu le premier set 6–3. pic.twitter.com/j0DUPwle9g
A noter qu’Arthur Gea (168e mondial) affrontera le 28e mondial Tomas Machac en huitièmes de finale.
Publié le mardi 3 février 2026 à 08:05