La bles­sure impro­bable de Mpetshi Perricard, contraint à l’abandon au premier tour

S’il avait commencé la saison par deux quarts de finale, à Auckland et à Brisbane, Giovanni Mpetshi Perricard vient d’en­chaîner une troi­sième défaite de suite. 

Opposé à la révé­la­tion trico­lore de l’Open d’Australie, Arthur Gea, au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier, le « bombar­dier » fran­çais a aban­donné après avoir reçu une balle dans l’oeil, en ratant une volée. 

Le 57e joueur mondial venait de perdre la première manche 6–3 lors­qu’il a décidé de jeter l’éponge. Et c’est déjà l’une des bles­sures les plus surpre­nantes de la saison… 

A noter qu’Arthur Gea (168e mondial) affron­tera le 28e mondial Tomas Machac en huitièmes de finale. 

Publié le mardi 3 février 2026 à 08:05

