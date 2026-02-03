S’il avait commencé la saison par deux quarts de finale, à Auckland et à Brisbane, Giovanni Mpetshi Perricard vient d’en­chaîner une troi­sième défaite de suite.

Opposé à la révé­la­tion trico­lore de l’Open d’Australie, Arthur Gea, au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier, le « bombar­dier » fran­çais a aban­donné après avoir reçu une balle dans l’oeil, en ratant une volée.

Le 57e joueur mondial venait de perdre la première manche 6–3 lors­qu’il a décidé de jeter l’éponge. Et c’est déjà l’une des bles­sures les plus surpre­nantes de la saison…

Giovanni Mpetshi Perricard a aban­donné contre Arthur Géa au premier tour du tournoi de Montpellier après s’être blessé à l’œil en boisant une volée. La déchatte.



Il avait perdu le premier set 6–3. pic.twitter.com/j0DUPwle9g — Tennis Legend (@TennisLegende) February 2, 2026

A noter qu’Arthur Gea (168e mondial) affron­tera le 28e mondial Tomas Machac en huitièmes de finale.