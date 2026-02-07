Félix Auger‐Aliassime est sans aucun doute l’un des joueurs les plus simples et gentils du circuit ATP.

Le Canadien l’a une nouvelle fois prouvé avec ses propos suite à sa victoire ce vendredi soir face à Arthur Fils en quarts de finale de l’ATP 250 de Montpellier. Après avoir eu des mots très sympa­thiques à l’égard du Français, tout juste de retour de bles­sure, l’ac­tuel 8e mondial a ensuite expliqué que son style de jeu n’était pas très attrayant. Une remarque pleine d’hu­mi­lité, à l’image du natif de Montréal.

« Je pense qu’Arthur n’a pas eu beau­coup de chance avec tout ce qu’il a dû traverser l’année dernière à cause de sa bles­sure. C’est une excel­lente nouvelle de le revoir sur les courts, surtout pour lui. En réalité, on ne sait jamais comment ça va se terminer, c’est pour­quoi on dit que chaque match est diffé­rent. Tout peut arriver sur un court, surtout face à un joueur de cette qualité. On connaît tous les capa­cités d’Arthur ; il les a démon­trées depuis son plus jeune âge et a su le faire face aux meilleurs joueurs au plus haut niveau », a déclaré le Canadien avant d’évo­quer son style de jeu. « Je sais que mon style de jeu n’est pas le plus spec­ta­cu­laire, mais il est effi­cace en compé­ti­tion. Le service est un élément clé de mon jeu ; il m’est diffi­cile de gagner s’il ne fonc­tionne pas. Bien sûr, j’ai bien joué sur d’autres aspects du jeu, mais il est vrai que j’ai parti­cu­liè­re­ment bien servi. Ici, en salle, le service est encore plus dévas­ta­teur. L’absence de vent permet de frapper beau­coup plus fort que d’habitude. »

