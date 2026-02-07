Félix Auger‐Aliassime est sans aucun doute l’un des joueurs les plus simples et gentils du circuit ATP.
Le Canadien l’a une nouvelle fois prouvé avec ses propos suite à sa victoire ce vendredi soir face à Arthur Fils en quarts de finale de l’ATP 250 de Montpellier. Après avoir eu des mots très sympathiques à l’égard du Français, tout juste de retour de blessure, l’actuel 8e mondial a ensuite expliqué que son style de jeu n’était pas très attrayant. Une remarque pleine d’humilité, à l’image du natif de Montréal.
« Je pense qu’Arthur n’a pas eu beaucoup de chance avec tout ce qu’il a dû traverser l’année dernière à cause de sa blessure. C’est une excellente nouvelle de le revoir sur les courts, surtout pour lui. En réalité, on ne sait jamais comment ça va se terminer, c’est pourquoi on dit que chaque match est différent. Tout peut arriver sur un court, surtout face à un joueur de cette qualité. On connaît tous les capacités d’Arthur ; il les a démontrées depuis son plus jeune âge et a su le faire face aux meilleurs joueurs au plus haut niveau », a déclaré le Canadien avant d’évoquer son style de jeu. « Je sais que mon style de jeu n’est pas le plus spectaculaire, mais il est efficace en compétition. Le service est un élément clé de mon jeu ; il m’est difficile de gagner s’il ne fonctionne pas. Bien sûr, j’ai bien joué sur d’autres aspects du jeu, mais il est vrai que j’ai particulièrement bien servi. Ici, en salle, le service est encore plus dévastateur. L’absence de vent permet de frapper beaucoup plus fort que d’habitude. »
Publié le samedi 7 février 2026 à 15:45