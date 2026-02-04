AccueilATPATP - MontpellierLa pépite française Moïse Kouame, 16 ans, stoppée et privée d'une grande...
La pépite fran­çaise Moïse Kouame, 16 ans, stoppée et privée d’une grande première

Par Baptiste Mulatier

Considéré par bon nombre d’observateurs comme le grand espoir du tennis masculin fran­çais, Moïse Kouame réalise un excellent début de saison 2026. 

Titré deux fois de suite sur le circuit ITF, le joueur de 16 ans, 551e mondial, a encore passé un cap cette semaine en se quali­fiant pour le premier grand tableau de sa vie à Montpellier, où il béné­ficie d’une invitation. 

Mais après douze victoires consé­cu­tives, Kouame a été battu au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier par l’Américain Aleksandar Kovacevic (83e mondial) : 6–7(5), 6–2, 6–2, en 1h56 de jeu. 

Auteur d’une perfor­mance encou­ra­geante, le jeune joueur trico­lore attendra un peu avant de remporter sa première victoire sur le circuit ATP. 

Publié le mercredi 4 février 2026 à 16:40

