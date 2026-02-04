Considéré par bon nombre d’observateurs comme le grand espoir du tennis masculin fran­çais, Moïse Kouame réalise un excellent début de saison 2026.

Titré deux fois de suite sur le circuit ITF, le joueur de 16 ans, 551e mondial, a encore passé un cap cette semaine en se quali­fiant pour le premier grand tableau de sa vie à Montpellier, où il béné­ficie d’une invitation.

Mais après douze victoires consé­cu­tives, Kouame a été battu au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier par l’Américain Aleksandar Kovacevic (83e mondial) : 6–7(5), 6–2, 6–2, en 1h56 de jeu.

16yo prodigy Moise Kouamé out in Montpellier R1 after passing qualies.



6–7(2), 6–2, 6–2 for the 2025 runner up Aleks Kovacevic.



Kouamé will be just outside the top 500 (#502) on Monday.



He was born in… 2009. pic.twitter.com/zBM9E6KuSE — José Morgado (@josemorgado) February 4, 2026

Auteur d’une perfor­mance encou­ra­geante, le jeune joueur trico­lore attendra un peu avant de remporter sa première victoire sur le circuit ATP.