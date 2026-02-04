Considéré par bon nombre d’observateurs comme le grand espoir du tennis masculin français, Moïse Kouame réalise un excellent début de saison 2026.
Titré deux fois de suite sur le circuit ITF, le joueur de 16 ans, 551e mondial, a encore passé un cap cette semaine en se qualifiant pour le premier grand tableau de sa vie à Montpellier, où il bénéficie d’une invitation.
Mais après douze victoires consécutives, Kouame a été battu au premier tour de l’ATP 250 de Montpellier par l’Américain Aleksandar Kovacevic (83e mondial) : 6–7(5), 6–2, 6–2, en 1h56 de jeu.
16yo prodigy Moise Kouamé out in Montpellier R1 after passing qualies.— José Morgado (@josemorgado) February 4, 2026
6–7(2), 6–2, 6–2 for the 2025 runner up Aleks Kovacevic.
Kouamé will be just outside the top 500 (#502) on Monday.
He was born in… 2009. pic.twitter.com/zBM9E6KuSE
Auteur d’une performance encourageante, le jeune joueur tricolore attendra un peu avant de remporter sa première victoire sur le circuit ATP.
Publié le mercredi 4 février 2026 à 16:40