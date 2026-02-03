Comme annoncé dans les colonnes de We Love Tennis le 22 janvier dernier, le grand espoir du tennis masculin fran­çais, Moïse Kouamé, est désor­mais entraîné par Richard Gasquet, qui ne pourra cepen­dant pas l’ac­com­pa­gner sur l’en­semble de la saison 2026.

Si le nom du deuxième coach n’a pour l’ins­tant pas été révélé, le jeune trico­lore, fraî­che­ment qualifié pour le premier tableau prin­cipal de sa carrière, sur l’ATP 250 de Montpellier, s’est récem­ment exprimé chez nos confrères du Midi Libre avant d’af­fronter ce mercredi l’Américain Aleksandar Kovacevic, 83e joueur mondial.

Interrogé sur cette nouvelle colla­bo­ra­tion avec Richard, Moïse n’a eu que des mots positifs.

« On a été mis en rela­tion via mon agent, dès la fin de sa carrière. Il apporte une vraie expé­rience au niveau tennis­tique, mental ou en dehors. Il a emprunté des chemins. Il m’aiguille dans tous les secteurs. C’est génial de l’avoir à mes côtés. »