Comme annoncé dans les colonnes de We Love Tennis le 22 janvier dernier, le grand espoir du tennis masculin français, Moïse Kouamé, est désormais entraîné par Richard Gasquet, qui ne pourra cependant pas l’accompagner sur l’ensemble de la saison 2026.
Si le nom du deuxième coach n’a pour l’instant pas été révélé, le jeune tricolore, fraîchement qualifié pour le premier tableau principal de sa carrière, sur l’ATP 250 de Montpellier, s’est récemment exprimé chez nos confrères du Midi Libre avant d’affronter ce mercredi l’Américain Aleksandar Kovacevic, 83e joueur mondial.
Interrogé sur cette nouvelle collaboration avec Richard, Moïse n’a eu que des mots positifs.
« On a été mis en relation via mon agent, dès la fin de sa carrière. Il apporte une vraie expérience au niveau tennistique, mental ou en dehors. Il a emprunté des chemins. Il m’aiguille dans tous les secteurs. C’est génial de l’avoir à mes côtés. »
Publié le mardi 3 février 2026 à 16:46