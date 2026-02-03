AccueilFranceLa pépite Moïse Kouamé, entraîné par Richard Gasquet : "On a été...
FranceATP - Montpellier

La pépite Moïse Kouamé, entraîné par Richard Gasquet : « On a été mis en rela­tion via mon agent, dès la fin de sa carrière. Il a emprunté des chemins. Il m’aiguille dans tous les secteurs »

Thomas S
Par Thomas S

-

241

Comme annoncé dans les colonnes de We Love Tennis le 22 janvier dernier, le grand espoir du tennis masculin fran­çais, Moïse Kouamé, est désor­mais entraîné par Richard Gasquet, qui ne pourra cepen­dant pas l’ac­com­pa­gner sur l’en­semble de la saison 2026. 

Si le nom du deuxième coach n’a pour l’ins­tant pas été révélé, le jeune trico­lore, fraî­che­ment qualifié pour le premier tableau prin­cipal de sa carrière, sur l’ATP 250 de Montpellier, s’est récem­ment exprimé chez nos confrères du Midi Libre avant d’af­fronter ce mercredi l’Américain Aleksandar Kovacevic, 83e joueur mondial. 

Interrogé sur cette nouvelle colla­bo­ra­tion avec Richard, Moïse n’a eu que des mots positifs. 

« On a été mis en rela­tion via mon agent, dès la fin de sa carrière. Il apporte une vraie expé­rience au niveau tennis­tique, mental ou en dehors. Il a emprunté des chemins. Il m’aiguille dans tous les secteurs. C’est génial de l’avoir à mes côtés. »

Publié le mardi 3 février 2026 à 16:46

Article précédent
Carlos Alcaraz dévoile ses plans pour la suite de la saison : « Ces trois tour­nois sont clai­re­ment mes objectifs »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.