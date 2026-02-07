Venu des quali­fi­ca­tions, Titouan Droguet vient d’en­chaîner cinq victoires d’af­filée, dont la dernière en date contre le 29e mondial Tallon Griekspoor (7–6[5], 7–6[1]), pour se quali­fier en demi‐finales de l’ATP 250 Montpellier.

Le joueur de 24 ans, 150e mondial, va désor­mais défier Felix Auger‐Aliassime (8e joueur mondial) sans appré­hen­sion particulière.

« Je vais aller sur le terrain pour prendre du plaisir, kiffer mon match, donner le meilleur de moi‐même et tout faire pour trouver des solu­tions pour gagner. Je ne vais pas me concen­trer sur le fait qu’il est Top 10. Je vais essayer de jouer mon jeu et on verra ce qui va se passer. À Gstaad, il y a un an, on s’était entraîné avec Auger‐Aliassime. J’ai rare­ment tapé contre des Tops 10 mais je ne suis pas convaincu que Top 10, 20 ou 30, ce soit un autre sport. On verra, je ferai tout pour essayer de gagner le match demain », a déclaré Titouan Droguet dans des propos relayés par L’Equipe.