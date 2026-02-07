AccueilATPATP - MontpellierLa surprise Titouan Droguet annonce la couleur : "Je ne suis pas...
ATP - Montpellier

La surprise Titouan Droguet annonce la couleur : « Je ne suis pas convaincu que Top 10, 20 ou 30, ce soit un autre sport »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

235

Venu des quali­fi­ca­tions, Titouan Droguet vient d’en­chaîner cinq victoires d’af­filée, dont la dernière en date contre le 29e mondial Tallon Griekspoor (7–6[5], 7–6[1]), pour se quali­fier en demi‐finales de l’ATP 250 Montpellier. 

Le joueur de 24 ans, 150e mondial, va désor­mais défier Felix Auger‐Aliassime (8e joueur mondial) sans appré­hen­sion particulière. 

« Je vais aller sur le terrain pour prendre du plaisir, kiffer mon match, donner le meilleur de moi‐même et tout faire pour trouver des solu­tions pour gagner. Je ne vais pas me concen­trer sur le fait qu’il est Top 10. Je vais essayer de jouer mon jeu et on verra ce qui va se passer. À Gstaad, il y a un an, on s’était entraîné avec Auger‐Aliassime. J’ai rare­ment tapé contre des Tops 10 mais je ne suis pas convaincu que Top 10, 20 ou 30, ce soit un autre sport. On verra, je ferai tout pour essayer de gagner le match demain », a déclaré Titouan Droguet dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le samedi 7 février 2026 à 11:28

Article précédent
Lajovic, 123e mondial, hospi­ta­lisé après un violent acci­dent dans les vestiaires en Coupe Davis !
Article suivant
Auger‐Aliassime, tombeur d’Arthur Fils : « Nous connais­sons tous ses capa­cités, il a même été capable de les démon­trer face aux meilleurs joueurs à un très haut niveau »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.