Ce jour dans le journal l’Equipe, on en apprend un peu plus sur la révé­la­tion trico­lore de cette semaine à l’Open Sud : Artur Fils.

Son entrai­neur Laurent Raymond, qui coachait par le passé Corentin Moutet, a bien voulu livré son analyse sur la période que vit son poulain.

« Arthur était classé 0, il y a quatre ans. On est dans la conti­nuité. Sa progres­sion est constante, il sait se remettre en ques­tion, il connait la valeur travail » a expliqué son coach avant de vanter les autres qualités de ce joueur que l’on découvre : « Il sait rester dans le présent et ne pas s’égarer dans un match, et sur ce sujet, il me bluffe ! »