Il y a 10 ans, le tirage au sort de la première édition de l’Open Sud de France de Montpellier avait lieu. Son ancien et regretté directeur, Patrice Dominguez, était bien présent avec le jeune Richard Gasquet qui ne se doutait certainement pas qu’il irait six fois en finale et qu’il remporterait trois trophées « chez lui ».

Souvenirs, souvenirs…