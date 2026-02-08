AccueilATPATP - MontpellierLe Français Droguet, battu par Auger-Aliassime : "Pour être hyper honnête, je...
Le Français Droguet, battu par Auger‐Aliassime : « Pour être hyper honnête, je pense que sa qualité de balle et sa vitesse de balle ont fait que je n’étais pas hyper à l’aise en fond de court, j’étais souvent en retard »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Venu des quali­fi­ca­tions, Titouan Droguet a enchaîné cinq victoires d’affilée, dont la dernière en date contre le 29e mondial Tallon Griekspoor, avant d’être stoppé par Felix Auger‐Aliassime en demi‐finales de l’ATP 250 Montpellier : 6–4, 6–7(5), 6–1.

Dans des propos relayés par L’Equipe, la surprise fran­çaise de la semaine a livré une analyse très lucide de sa perfor­mance face au 8e joueur mondial.

« Ce n’est pas mon niveau normal, sinon je n’au­rais pas ce clas­se­ment mais je suis capable de le jouer. Pour être hyper honnête, je pense que sa qualité de balle et sa vitesse de balle ont fait que je n’étais pas hyper à l’aise en fond de court, j’étais souvent en retard. Deux ou trois minutes où ma concen­tra­tion saute un peu et je suis puni direc­te­ment. Ce sont des leçons pour le futur. »

En finale ce dimanche, Auger‐Aliassime va affronter un autre joueur fran­çais en la personne d’Adrian Mannarino. 

Publié le dimanche 8 février 2026 à 13:10

