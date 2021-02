Le tableau final de l’Open Sud de France de Montpellier est connu et on peut déjà dire qu’il est cos­taud. Six joueurs fran­çais seront pré­sents en atten­dant le résul­tat des qua­li­fi­ca­tions. Le grand reve­nant, Jo‐Wilfried Tsonga, affron­te­ra l’homme en forme de ce début de sai­son, l’Américain Sebastian Korda. Hugo Gaston va défier la tête de série numé­ro 7, Lorenzo Sonego tan­dis que Lucas Pouille va devoir s’employer face à son com­pa­triote Benjamin Bonzi, récent lau­réat de son pre­mier titre sur le cir­cuit secon­daire, à Potchefstroom.

Toujours pré­sent à 36 ans, Gilles Simon aura ses chances face à l’Autrichien Novak alors qu’Ugo Humbert sera favo­ri face au Slovaque Gombos. Battu en finale du Challenger de Biella il y a une semaine, l’an­cien numé­ro 1 mon­dial Andy Murray sera oppo­sé au Russe Gerasimov. À noter éga­le­ment la pré­sence du pro­dige Jannik Sinner (oppo­sé à Bedene) ou encore des têtes de série numé­ro 1 et 2 Roberto Baustista Agut et David Goffin, tous les deux exemp­tés de pre­mier tour.