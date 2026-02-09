Battu par Felix Auger‐Aliassime dimanche à Montpellier (6−3, 7–6 [4]), Adrian Mannarino a néan­moins disputé à 37 ans sa 16e finale sur le circuit prin­cipal. Et s’il n’a pas pu remporter son sixième titre en carrière, le Français a voulu retenir le positif, lui qui restait sur huit défaites consé­cu­tives avant ce tournoi.

« Ces deux derniers matches n’ont pas été hyper fati­gants, il n’y avait pas énor­mé­ment de longs échanges, c’étaient deux très bons serveurs. Aujourd’hui (dimanche), je n’ai pas ressenti que la fatigue avait pesé sur le match, je me sens plutôt bien, je vais conti­nuer ma program­ma­tion de tournoi, je pars aux États‐Unis demain (lundi où il sera présent sur l’ATP 500 de Dallas et affron­tera au premier tour l’Australien Adam Walton), je suis censé jouer toutes les semaines jusqu’à Miami (15 au 29 mars). J’ai la chance de ne pas ressentir de pépin physique donc je vais essayer d’en profiter, surfer sur cette vague de confiance », a déclaré Mannarino dans des propos relayés par L’Equipe.

Grâce à ce parcours, il gagne 18 places au clas­se­ment et s’ins­talle au 52e rang mondial, tout proche du top 50.

ATP Notable top 100 Ranking risers



6 (+2) Auger‐Aliassime 🇨🇦

25 (+2) Vacherot 🇲🇨

52 (+18) Mannarino 🇫🇷

97 (+9) Nardi 🇮🇹 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) February 9, 2026

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Adrian Mannarino !