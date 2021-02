Alors que la 11e édi­tion de l’Open Sud de France débu­te­ra ce lun­di à Montpellier, l’or­ga­ni­sa­tion de l’é­vè­ne­ment vient d’an­non­cer que le tour­noi sera inté­gra­le­ment dif­fu­sé sur la chaîne BeIn Sports.

Ce sera l’oc­ca­sion d’ap­pré­cier le grand retour à la com­pé­ti­tion de Jo‐Wilfried Tsonga, oppo­sé à l’Américain Sebastian Korda, et de suivre de près les deux jeunes tri­co­lores que sont Ugo Humbert et Hugo Gaston, res­pec­ti­ve­ment confron­tés à Norbert Gombos et Lorenzo Sonego.

Découvrez le pro­gramme de la jour­née de lun­di ci‐dessous :