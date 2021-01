Le ten­nis en clair est plu­tôt rare en France. Hormis Roland Garros, le Rolex Paris Masters et quelques matchs de Grands Chelems et du Masters 1000 de Monte Carlo, le ten­nis est réser­vé aux abon­nés de chaînes payantes. Mais cette année, l’Open Sud de France sera dif­fu­sé en clair ain­si que sur Bien Sport. Pour regar­der gra­tui­te­ment ce tour­noi de ten­nis, il fau­dra être équi­pé d’une Box inter­net et mettre le canal 30 de la mosaïque des chaînes locales ou se rendre sur viaoccitanie.tv. Si vous habi­tez en occi­tane, le tour­noi sera dis­po­nible sur le canal 31 ou 33 de la TNT.

Bonne nou­velle pour les fans de tennis !