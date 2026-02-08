Battu lors de ses huit derniers matchs avant le tournoi de Montpellier et à la recherche d’une victoire depuis le 1er octobre dernier, soit quatre mois, Adrian Mannarino (70e mondial) ne s’at­ten­dait sans doute pas à une vivre une telle semaine dans l’Hérault.

Tombeur de Pedro Martinez, d’Ugo Humbert, d’Arthur Gea et de Martin Damm (1−6, 6–3, 6–4), le joueur de 37 ans va vivre ce dimanche 16e finale sur le circuit prin­cipal, et viser face à Felix Auger‐Aliassime un sixième titre en carrière.

Au micro de L’Equipe, Mannarino a expliqué ne pas être tant surpris que ça par ses performances.

« Oui et non, je suis un petit peu étonné parce que c’est toujours éton­nant quand on vient de perdre 4 ou 5 matches de suite au premier tour, d’ar­river en finale. Maintenant, mon niveau de jeu n’était pas si mauvais. C’est une discus­sion que j’ai eue avec mon entraî­neur au télé­phone quand je suis arrivé ici et il m’a dit : ‘Honnêtement, il ne faut pas que tu te mettes dans le trou plus que ça. Le niveau de jeu, il est très bon l’en­traî­ne­ment, il n’est pas si mauvais en match. Il te manque juste peut‐être une victoire ou deux pour lancer la machine, prendre un peu confiance parce que c’est souvent ça qui bloque, la confiance tout simple­ment.’ Il y a des fois où on ose s’en­gager dans les coups, des fois on n’ose pas, des fois on doute, on se pose des ques­tions. C’est beau­coup dans la tête et la preuve cette semaine. »





