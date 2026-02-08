Battu lors de ses huit derniers matchs avant le tournoi de Montpellier et à la recherche d’une victoire depuis le 1er octobre dernier, soit quatre mois, Adrian Mannarino (70e mondial) ne s’attendait sans doute pas à une vivre une telle semaine dans l’Hérault.
Tombeur de Pedro Martinez, d’Ugo Humbert, d’Arthur Gea et de Martin Damm (1−6, 6–3, 6–4), le joueur de 37 ans va vivre ce dimanche 16e finale sur le circuit principal, et viser face à Felix Auger‐Aliassime un sixième titre en carrière.
Au micro de L’Equipe, Mannarino a expliqué ne pas être tant surpris que ça par ses performances.
« Oui et non, je suis un petit peu étonné parce que c’est toujours étonnant quand on vient de perdre 4 ou 5 matches de suite au premier tour, d’arriver en finale. Maintenant, mon niveau de jeu n’était pas si mauvais. C’est une discussion que j’ai eue avec mon entraîneur au téléphone quand je suis arrivé ici et il m’a dit : ‘Honnêtement, il ne faut pas que tu te mettes dans le trou plus que ça. Le niveau de jeu, il est très bon l’entraînement, il n’est pas si mauvais en match. Il te manque juste peut‐être une victoire ou deux pour lancer la machine, prendre un peu confiance parce que c’est souvent ça qui bloque, la confiance tout simplement.’ Il y a des fois où on ose s’engager dans les coups, des fois on n’ose pas, des fois on doute, on se pose des questions. C’est beaucoup dans la tête et la preuve cette semaine. »
