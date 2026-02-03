Considéré par bon nombre d’observateurs comme le grand espoir du tennis masculin fran­çais, Moïse Kouame réalise un excellent début de saison 2026.

Titré deux fois de suite sur le circuit ITF, le joueur de 16 ans, 551e mondial, a encore passé un cap en se quali­fiant pour le grand tableau de l’ATP 250 de Montpellier, où il béné­ficie d’une invitation.

Tombeur en trois sets de son compa­triote Clément Chidekh lundi au deuxième tour des quali­fi­ca­tions (7−5, 6–7[6], 6–3), Kouame s’est fait peur lors­qu’il a balancé sa raquette après avoir manqué trois balles de set dans le tie‐break de la deuxième manche.

Le jeune joueur a tenu à présenter ses excuses pour ce geste dans des propos relayés par le Midi Libre.

« Je ne pouvais pas quitter ce court sans montrer que j’étais désolé. Ce n’est pas l’éducation que ma mère m’a donnée durant mes bientôt 17 années. Je me suis moi‐même déçu avec ce geste. Il fallait que je rebon­disse dans le troi­sième set pour espérer jouer mercredi. Vraiment désolé auprès du public. Quand un spec­ta­teur vient, il vient pour un spec­tacle, voir deux joueurs s’affronter. Rien d’autre. Il faut que je bosse dessus. »

Lors de son premier tour mercredi, Moïse Kouame défiera l’Américain Aleksandar Kovacevic (83e mondial).