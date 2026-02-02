Il semble que chaque sortie de l’espoir tricolore va susciter de l’enthousiasme et c’est une bonne nouvelle car cela semble lui porter chance. Hier dans une salle surexcitée, le Tricolore est venu à bout du Suédois Ymer qui est joueur très expérimenté.
📊 Moise Kouamé 🇫🇷 continue de franchir les étapes : le jeune Français a dominé Elias Ymer 🇸🇪 à Montpellier (en sauvant une balle de match au passage) et s’est ainsi offert…— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 1, 2026
📈 Sa première victoire face à un Top 200
📈 Sa première victoire en qualifications ATP pic.twitter.com/jHVFjTHRNL
Qualifié pour le second tour « des qualifs » d’un tournoi qui a la pire place dans le calendrier ATP, Moïse qui est suivi maintenant par Gasquet va s’attaquer à Clement Chidekh (202ème). Sur le papier ce n’est pas insurmontable, une victoire lui permettrait de rentrer dans un grand tableau d’un tournoi ATP pour la première fois de sa jeune carrière. On lui souhaite.
Publié le lundi 2 février 2026 à 13:40