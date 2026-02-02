AccueilATPATP - MontpellierMoïse Kouamé, ça commence à être sérieux !
ATP - Montpellier

Moïse Kouamé, ça commence à être sérieux !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

306

Il semble que chaque sortie de l’es­poir trico­lore va susciter de l’en­thou­siasme et c’est une bonne nouvelle car cela semble lui porter chance. Hier dans une salle surex­citée, le Tricolore est venu à bout du Suédois Ymer qui est joueur très expérimenté.

Qualifié pour le second tour « des qualifs » d’un tournoi qui a la pire place dans le calen­drier ATP, Moïse qui est suivi main­te­nant par Gasquet va s’at­ta­quer à Clement Chidekh (202ème). Sur le papier ce n’est pas insur­mon­table, une victoire lui permet­trait de rentrer dans un grand tableau d’un tournoi ATP pour la première fois de sa jeune carrière. On lui souhaite.

Publié le lundi 2 février 2026 à 13:40

Article précédent
Encore un record pour le Happy Slam ! Roland‐Garros est loin derrière !
Article suivant
Boris Becker : « Avec 16 ans de moins, Carlos Alcaraz est plus proche des enfants de Djokovic que de Novak lui‐même. Le fait qu’il continue à performer à ce niveau mondial est légendaire »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.