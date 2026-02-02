Il semble que chaque sortie de l’es­poir trico­lore va susciter de l’en­thou­siasme et c’est une bonne nouvelle car cela semble lui porter chance. Hier dans une salle surex­citée, le Tricolore est venu à bout du Suédois Ymer qui est joueur très expérimenté.

📊 Moise Kouamé 🇫🇷 continue de fran­chir les étapes : le jeune Français a dominé Elias Ymer 🇸🇪 à Montpellier (en sauvant une balle de match au passage) et s’est ainsi offert…

📈 Sa première victoire face à un Top 200

📈 Sa première victoire en quali­fi­ca­tions ATP pic.twitter.com/jHVFjTHRNL — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 1, 2026

Qualifié pour le second tour « des qualifs » d’un tournoi qui a la pire place dans le calen­drier ATP, Moïse qui est suivi main­te­nant par Gasquet va s’at­ta­quer à Clement Chidekh (202ème). Sur le papier ce n’est pas insur­mon­table, une victoire lui permet­trait de rentrer dans un grand tableau d’un tournoi ATP pour la première fois de sa jeune carrière. On lui souhaite.