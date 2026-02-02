Considéré par bon nombre d’observateurs comme le grand espoir du tennis masculin français, Moïse Kouamé a réalisé la première belle performance de sa très jeune carrière.
Invité par les organisateurs à disputer les qualifications de l’ATP 250 de Montpellier, le jeune français de 16 ans a fait plus qu’honorer cette wild card puisqu’il disputera le premier tableau principal de sa carrière après sa victoire ce lundi face à son compatriote, Clement Chidekh (202e mondial) : 7–5, 6–7(7), 6–3, après 2h55 d’une énorme bataille.
MOÏSE KOUAMÉ QUALIFIÉ POUR LE TABLEAU PRINCIPAL 🇫🇷✅ pic.twitter.com/tvBfSRujJE— Open Occitanie (@OpenOccitanie) February 2, 2026
Une victoire qui intervient un jour après celle contre le 151e mondiale, Elias Ymer, et quelques semaines après ses deux sacres consécutifs sur le circuit ITF.
551e mondiale cette semaine, Kouamé, désormais entraîné par Richard Gasquet, disputera demain ou mercredi le premier match de sa carrière sur le circuit principal. Un tournoi spécial pour son entraîneur sur lequel il s’est imposé à trois reprises.
Publié le lundi 2 février 2026 à 19:01