Considéré par bon nombre d’ob­ser­va­teurs comme le grand espoir du tennis masculin fran­çais, Moïse Kouamé a réalisé la première belle perfor­mance de sa très jeune carrière.

Invité par les orga­ni­sa­teurs à disputer les quali­fi­ca­tions de l’ATP 250 de Montpellier, le jeune fran­çais de 16 ans a fait plus qu’ho­norer cette wild card puis­qu’il dispu­tera le premier tableau prin­cipal de sa carrière après sa victoire ce lundi face à son compa­triote, Clement Chidekh (202e mondial) : 7–5, 6–7(7), 6–3, après 2h55 d’une énorme bataille.

MOÏSE KOUAMÉ QUALIFIÉ POUR LE TABLEAU PRINCIPAL 🇫🇷✅ pic.twitter.com/tvBfSRujJE — Open Occitanie (@OpenOccitanie) February 2, 2026

Une victoire qui inter­vient un jour après celle contre le 151e mondiale, Elias Ymer, et quelques semaines après ses deux sacres consé­cu­tifs sur le circuit ITF.

551e mondiale cette semaine, Kouamé, désor­mais entraîné par Richard Gasquet, dispu­tera demain ou mercredi le premier match de sa carrière sur le circuit prin­cipal. Un tournoi spécial pour son entraî­neur sur lequel il s’est imposé à trois reprises.