Gaël Monfils a beaucoup de classe, sur et en dehors du court. Au moment de la remise des trophées après sa victoire face à Vasek Pospisil en finale de l’Open Sud de France à Montpellier (7-5, 6-3), le 9e joueur mondial a eu une pensée pour son adversaire du jour ainsi que pour Patrice Dominguez, l’un de ses formateurs et ancien directeur du tournoi : « Je voudrais d’abord féliciter Vasek (Pospisil), parce que je ne sais pas si vous le savez mais Vasek s’est fait opérer l’année dernière et c’est vraiment un « warrior ». Le voir revenir en finale, battre un top 10 (ndlr : Goffin en demi-finale), c’est super, bravo à toi, » a déclaré le Parisien en s’adressant directement au Canadien.

« Il m’a aidé lorsque j’étais jeune »

« Merci à Sébastien (ndlr : Grosjean, le directeur du tournoi), c’est toujours un grand plaisir de venir à Montpellier. Jouer en France, c’est toujours particulier surtout quand on fait une semaine comme ça. On a vraiment un super tournoi. Je voudrais terminer en disant que cette victoire est pour Patrice (ndlr : Dominguez, ancien directeur du tournoi et décédé en 2015), il est là-haut. Il m’a aidé lorsque j’étais jeune, merci pour tout ce qu’il a fait et on a de nombreuses pensées pour lui.«