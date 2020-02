Qualifié pour la 30e finale de sa carrière à Montpellier après sa victoire convaincante sur Filip Krajinovic, Gaël Monfils a parfois souffert entre les nombreux échanges à rallonge. A plusieurs reprises, le Parisien s’est penché en avant tout en se reposant sur sa raquette afin de reprendre son souffle. Une attitude sur laquelle il a été questionné en conférence de presse. Pour le Parisien, l’attitude des autres joueurs qui font mine de ne pas souffrir est du « bullshit ».

« Deux points plus tard, leur balle sort de quatre mètres »

« J’ai eu un petit creux physique au début du deuxième set, il jouait très vite. Ma manière de récupérer est différente de celles des autres joueurs. Ils essaient tous de rester droit, de marcher mais c’est du « bullshit » parce que deux points plus tard, leur balle sort de quatre mètres. Moi, j’aime bien me pencher pour me recentrer et récupérer. Aujourd’hui (samedi), les échanges étaient physiques. »