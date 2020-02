Après une entrée en lice poussive face à Adrian Mannarino, Gaël Monfils (9e) a fait respecter son rang face à Norbert Gombos (6-3, 6-4) pour rejoindre le dernier carré où l’attend Filip Krajinovic. Le Tricolore et le Serbe se sont croisés à une seule reprise pour une victoire du Parisien en 2015 à Miami. L’objectif du numéro 1 français cette semaine est clair : ramener un titre de plus à la maison et monter en puissance avant l’ATP 500 de Rotterdam.

Crédit photo : Open Sud de France