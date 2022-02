Présent ce mardi en confé­rence de presse d’avant tournoi à Montpellier où il fait figure de favori avec Alexander Zverev, Gaël Monfils est revenu sur son beau parcours austra­lien où il a seule­ment cédé au dernier set de son quart de finale face à Matteo Berrettini. S’il estime devoir faire mieux, le Parisien ne veut cepen­dant pas bana­liser une telle perfor­mance comme certains ont tendant à le faire.

« Sur beau­coup de mes matches dans ma carrière en Grand Chelem, je n’ai jamais réussi à jouer mon ‘A Game’, en quarts ou en demies. Parfois il y a des oppor­tu­nités mais je ne les saisis pas bien. Les gens ont tendance à bana­liser le fait d’arriver en quart de finale de Grand Chelem, mais quand ces oppor­tu­nités se présentent, il faut les saisir. J’ai envie de toujours y croire et de me mettre dans une meilleure posi­tion pour aller cher­cher encore plus haut. »