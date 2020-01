Bonne nouvelle pour Sébastien Grosjean et l’Open Sud de France. Alors que le tournoi a enregistré plusieurs forfaits ces derniers jours (Lucas Pouille, Andy Murray, Stan Wawrinka et Andrey Rublev), Gaël Monfils (éliminé en huitièmes de finale de l’Open d’Australie par Dominic Thiem) a annoncé sa présence. Le Parisien devra défendre les points d’une demi-finale acquise l’an dernier sur la même semaine à Sofia. Il retrouve aussi un tournoi qui lui a souvent réussi dans le passé avec deux titres (2010 et 2014), une finale (2012) et une demi-finale (2015).

