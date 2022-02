En confé­rence de presse à Montpellier où il fait partie des favoris pour le titre avec Alexander Zverev, Gaël Monfils a réagi au 21e titre en Grand Chelem de R afael Nadal acquis à l’Open d’Australie dimanche. Le Français a exprimé sa joie pour l’Espagnol, né en 1986 comme lui, qu’il connaît donc depuis de longues années.

« C’est beau, j’ai trouvé ça beau. Plus on vieillit, plus les émotions sont fortes. Je suis hyper content pour lui, c’est un « pote », j’ai grandi avec lui. Je suis admi­ratif. Il m’a fait plaisir. Vraiment. Ça déchire cette victoire ! J’ai trouvé que c’était une histoire fabu­leuse », a réagi la Monf’ qui affron­tera le Suédois Mikael Ymer (83e) pour son entrée en lice en huitièmes de finale mercredi à l’Open Sud de Provence.