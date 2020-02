Et de trois pour Gaël Monfils. Le Parisien a remporté un troisième titre sur l’Open Sud de France après 2010 et 2014. Il a battu, en finale, le Canadien Vasek Pospisil (132e) après 1h35 de jeu : 7-5, 6-3. Jamais réellement inquiété par son adversaire, le 9e joueur mondial a glané son neuvième titre en carrière et son premier depuis… Rotterdam en 2019. Tournoi sur lequel il va défendre son bien dès mardi où il affrontera Joao Sousa au premier tour.

Monf’pellier 💥⚡️ 10 ans après sa première victoire, @Gael_Monfils 🇫🇷 inscrit pour une troisième fois son nom au palmarès de l’#OSDF20‼️‼️ pic.twitter.com/srFEc4KAza — Open Sud de France (@OpenSuddeFrance) February 9, 2020