« L’exploit, c’est de gagner un match », consi­dère Benoit Paire dans sa période actuelle. Après sa victoire sur Hugo Grenier (6−3, 6–3) au premier tour des quali­fi­ca­tions du tournoi de Montpellier, l’Avignonnais, soulagé, s’est confié au Midi Libre.

« Aujourd’hui (dimanche) tout était bien pour moi par rapport à ce que je fais depuis trois ans qui est une catas­trophe donc déjà, gagner un match, c’est beau. Je savais que ça allait être compliqué de finir, et au début du match. Mais le plus impor­tant c’est d’ar­river à m’en sortir. Après, la manière je m’en fous parce que lorsque je gagne un match, que je m’énerve une fois, la seule chose qu’on va dire c’est que je me suis énervé, quand je perd aussi. Au lieu de dire après cette victoire ‘Benoit a gagné’, ils vont dire ‘Benoit est calme’. Et je suis content de ça parce que j’ai su garder mon calme, être positif quand il fallait, gérer mes nerfs, et ça il faut le retenir de temps en temps. »

Le 216e mondial affron­tera le jeune italien Luca Nardi (165e) ce lundi pour une place dans le tableau prin­cipal de l’Open Sud de France.