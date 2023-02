Tombeur d’Hugo Grenier mais battu ensuite par le jeune italien Luca Nardi (6−1, 3–6, 6–3), Benoit Paire n’a pas réussi à inté­grer le tableau prin­cipal de l’ATP 250 de Montpellier. Il accu­sait un peu le coup dans des propos rapportés par le Midi Libre.

« J’ai le visage fermé parce que c’est dur depuis trois ans… J’étais encore dans les 50 premiers joueurs mondiaux l’année dernière, dans les 20 il y a deux ans et là je me retrouve 220e mondial. Donc forcé­ment je ne peux pas avoir un grand sourire et être le plus heureux du monde. Je fais ce que je peux, j’es­saye de prendre du plaisir comme je peux sur le terrain. Pour l’ins­tant c’est compliqué, j’ai pas de confiance, je me retrouve à faire des fautes que je faisais pas avant et je pense que cela passe par une victoire comme celle‐là (contre Grenier, ndlr) pour revenir un peu au classement. »