L’Open Sud de France (3 au 9 février) ne pouvait pas rêver d’un plus beau plateau pour fêter ses dix ans. Le tournoi héraultais accueillera Andy Murray et Stan Wawrinka, tous les deux triple vainqueur en Grand Chelem. Richard Gasquet, l’enfant du pays, effectuera son retour dans « son » tournoi. Les jeunes stars Andrey Rublev et Denis Shapovalov seront également de la partie. David Goffin, Fabio Fognini, Lucas Pouille, Ugo Humbert, Gilles Simon et Adrian Mannarino complètent un plateau particulièrement fourni. De quoi ravir Sébastien Grosjean qui s’occupe du tournoi.

L'Open Sud de France vous souhaite un Joyeux Noël ! 🎉 Nous souhaitons vous offrir par la même occasion un joli cadeau : la liste des joueurs en lice pour l'#OSDF20 🎁 Et n'oubliez pas notre offre spéciale #Noël, seulement jusqu'à ce 25 décembre : https://t.co/w0MsaUBpCv pic.twitter.com/y8X1jdI3NN — Open Sud de France (@OpenSuddeFrance) December 24, 2019