Lucas Pouille a un parcours de cham­pion qui n’est pas anodin. Demi‐finaliste de Grand Chelem, top 10, il a connu des bles­sures qui l’ont amené à se poser des ques­tions, pire, dans une forme de dépres­sion tennis­tique. C’est à Bercy en 2022 après un long silence média­tique qu’il avait expliqué se relancer et vouloir accroché une place de membre de l’Equipe de France olympique.

Depuis, après une petite aven­ture pleine d’émo­tions à Roland‐Garros, Lucas n’a pas pu réaliser des grandes choses. Arrivé 315ème à l’ATP à Montpellier grâce à une invi­ta­tion, il a perdu face à Mayot (144ème) en deux manches : 4–6, 5–7.

A l’issue de cette défaite, il a donc clai­re­ment expliqué à nos confrères du Midi Libre que le rêve olym­pique était une utopie

« Je vous avoue que j’y crois pas trop non. On sait jamais mais il faudrait vrai­ment qu’il se passe pas mal de choses. Il faudrait être dans les 60–70 donc gagner beau­coup de matches. C’était un objectif, malheu­reu­se­ment depuis Roland j’ai joué trois tour­nois à cause des bles­sures donc c’est trop peu. Je n’ai pas pu défendre mes chances. Cet objectif des Jeux Olympiques est derrière moi, si j’y arrive c’est un miracle. Aujourd’hui l’ob­jectif premier est de revenir dans le top 100 et jouer ces tournois‐là. »