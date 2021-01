L’Open Sud de France de Montpellier se dérou­le­ra du 22 au 28 février et on peut déjà vous assu­rer que le spec­tacle sera au rendez‐vous. Jannik Sinner, Nick Kyrgios, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta ou encore David Goffin seront par­mi les têtes d’affiche de ce tour­noi. Côté Français, Jo‐Wilfried Tsonga, Hugo Humbert et Richard Gasquet ten­te­ront de sou­le­ver le tro­phée, dont le tenant du titre n’est autre que Gaël Monfils.

Retrouvez la liste prin­ci­pale des joueurs qui seront à Montpellier pour l’#OSDF21

Magnifique pla­teau ! pic.twitter.com/g4pjALRrAP — Open Sud de France (@OpenSuddeFrance) January 25, 2021