Confirmé dans le calendrier la semaine après l’Open d’Australie, l’Open Sud doit maintenant rassurer les partenaires en construisant un plateau digne d’un ATP250.

Sébastien Grosjean, le directeur du tournoi qui possède un vrai réseau doit être forcément l’oreille collée au téléphone en ce moment.

La présence d’un contingent tricolore ne fait pas de doute. On pense à Lucas Pouille, mais aussi au régional de l’étape Richard Gasquet, trois fois vainqueur, voir de Jo-Wilfried Tsonga s’il est remis physiquement.

La principale inconnue réside dans le pouvoir de séduction de l’Open Sud pour des joueurs du Top 20. S’il est déjà difficile de les convaincre quand tout se passe dans les règles de l’art avec des belles garanties, cela doit être encore plus compliqué dans une forme de précipitation imposée par un timing lié à la pandémie.

Etre situé après l’Open d’Australie impose donc l’idée d’une forme d’improvisation avec peut-être des bonnes surprises comme celle d’une tête de série élevée éliminée rapidement et qui veut se refaire très vite la « pilule »

Du 31 Janvier au 7 Février ce sera la 11ème édition du tournoi.

Précédemment, l’Open Sud a été remporté 8 fois par des tricolores (Gasquet (3), Monfils (3), Pouille, Tsonga) et par un certain Zverev (2017) et Berdych (2012).

Sébastien Grosjean n’a donc pas le droit de se « louper » pour que son palmarès plutôt convaincant reste aussi qualitatif en 2021 que lors des années précédentes.