Battu dès son entrée en lice à Hong Kong et à l’Open d’Australie, Andrey Rublev a remporté son premier match de l’année en huitièmes de finale à Montpellier contre Christopher Eubanks (6−4, 6–3). Interrogé par L’Equipe sur les raisons de sa venue dans le sud de la France, le 10e joueur mondial a répondu honnêtement.

« En fait, je ne sais pas ce que je suis venu cher­cher ici (rires). Bien sûr, je veux gagner des matches et retrouver le bon rythme. Je suis ici parce que le début de l’année n’a pas été bon avec deux défaites en autant de matches. Je me suis bien entraîné durant la pré‐saison et je perds. Je m’en­traîne à nouveau deux semaines et je perds. Si je n’étais pas venu à Montpellier, j’en avais encore pour trois semaines à ne faire que de l’en­traî­ne­ment. Parfois, c’est compliqué de ne faire que ça. Parfois, trop jouer est aussi compliqué, c’est épui­sant. Mais c’est pareil quand on ne fait que s’en­traîner. Mentalement, ce n’est pas le mieux, on veut retrouver l’ex­ci­ta­tion des tour­nois. Là, ça s’est bien passé. On verra par la suite. »