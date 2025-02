Malgré sa défaite contre le qualifié améri­cain Aleksandar Kovacevic (102e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 (7−5, 6–4) de Montpellier, Andrey Rublev était satis­fait de son atti­tude sur le court.

« Le plus impor­tant, c’est que j’ai réussi à rester calme. Je me suis battu jusqu’à la fin. Maintenant, je peux davan­tage parler de mon match que de mon compor­te­ment, et ça c’est bien. On verra, mais petit à petit je commence à retrouver des sensa­tions. Bien sûr, aujourd’hui c’était un bon match mais mon niveau est bien loin d’un joueur du top 10. Et c’est comme ça. Il a joué un bon match, il mérite de gagner, il a joué de manière beau­coup plus libérée que moi », a expliqué le 10e mondial dans des propos relayés par le Midi Libre.