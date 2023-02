Ce samedi a eu lieu le tirage au sort du tableau de l’édi­tion 2023 de l’ATP 250 de Montpellier.

Si les têtes de série comme Holger Rune (n°1), Jannik Sinner (n°2), Borna Coric (n°3) et Roberto Bautista Agut (n°4) seront comme d’ha­bi­tude exemptés de premier tour, on aura un oeil attentif sur les duels entre Alexander Bublik et Grégoire Barrere, Davidovich Fokina et Ugo Humbert ou encore celui du choc des géné­ra­tions entre Richard Gasquet, le régional de l’étape, et Arthur Fils, 18 ans, avenir du tennis tricolore.

Découvrez le tableau ci‐dessous en atten­dant le résultat défi­nitif des qualifications :