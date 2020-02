Battu d’entrée par Richard Gasquet (6-4, 6-4), Gilles Simon a expliqué en conférence de presse qu’il souffrait encore du dos : « Ce n’était pas un match très agréable à jouer pour différentes raisons. J’ai commencé en étant plutôt détendu avec les objectifs que je m’étais fixé et c’était plus important que le résultat en lui-même. Mais ça s’est compliqué pendant le match… J’ai beaucoup travaillé depuis l’Open d’Australie pour arriver en forme ici et je remercie Séb (Grosjean, directeur du tournoi) de nous avoir fait jouer mercredi. Maintenant, ma gêne physique est toujours au dos. Pendant le match, je ne voulais pas y penser, juste jouer mon jeu. C’est très dur d’y parvenir quand on est gêné car la concentration est ailleurs… Ce qui a été difficile aujourd’hui (lire ce mercredi), c’est quand ça allait mieux, je rechutais…«

De votre envoyé spécial à Montpellier

Crédit photo : Open Sud de France