Jannik Sinner s’est qualifié hier pour sa huitième finale en carrière, pour six titres décro­chés. L’Italien a dû se défaire de la surprise fran­çaise de la semaine, Arthur Fils.

Après son succès en deux manches malgré un premier set très accroché le 17ème joueur mondial est revenu sur l’avenir qui attend le trico­lore en confé­rence de presse.

Il a salué sa menta­lité et son entou­rage et consi­dère que même lui, tout bon joueur qu’il est, n’a aucun conseil à lui donner. De plus, il espère le revoir sur le grand circuit tout au long de la saison.

« Il a une super équipe et n’a pas besoin de mes conseils. Bien sûr, il faut travailler dur, mais c’est vrai à tout âge. Il a une grande menta­lité. J’espère qu’il pourra jouer plus de grands tour­nois cette saison » a déclaré Jannik Sinner.

Il sera opposé en finale au franco‐américain Maxime Cressy à partir de 15h.