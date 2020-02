Le prodige italien Jannik Sinner (78e) a du mal à se mettre en route en cette saison 2020. Battu d’entrée au Challenger de Canberra puis à Auckland, le Transalpin de 18 ans (78e) a ensuite été éliminé dès le deuxième tour de l’Open d’Australie. Le protégé de Riccardo Piatti ne connaît pas plus de réussite dans l’Hérault puisqu’il quitte l’Open Sud de France de Montpellier dès son entrée en lice en s’inclinant 6-3, 6-4 face à Mikael Ymer (76e) qui affrontera Enzo Couacaud ou Filip Krajinovic.

Crédit photo : Open Sud de France

Marvellous Mikael ☝️@MikaelYmer wins the battle of the #NextGenATP in Montpellier, defeating Sinner 6-3 6-4 pic.twitter.com/y3LfL5UJKM

— Tennis TV (@TennisTV) February 4, 2020