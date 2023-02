Le jeune Français qui nous avait impres­sionné durant toute la semaine voit son aven­ture s’arrêter aux portes de la finale.

La première manche fut une vraie bagarre avec deux hommes solides sur leurs mises en jeu. Mais c’est le Français qui parve­nait à se créer la plus grosse occa­sion en obte­nant deux balles de sets à 5–4.

Piqué au vif, Jannik chan­geait alors de rythme et ne lâchait rien pour tenir puis faire le break dans la foulée afin de remporter le premier set 7–5.

Sur sa lancée, l’actuel 17ème joueur mondial ne lais­sait plus grand chose au jeune trico­lore menant assez rapi­de­ment 4 à 0 avec un double break en poche. Arthur alors jusque là assez calme « surjouait » un peu et son body langage n’était plus aussi bon que sur la première manche.

Dix minutes plus tard, Sinner bouclait donc le duel (7−5, 6–2) en une heure et minutes de jeu.

Dimanche, Sinner jouera sa 8ème finale sur le circuit, il a déjà 6 trophées à son actif.

Malgré tout, cette défaite va faire du bien à notre espoir trico­lore car il a pu mesurer sur le court les progrès qu’il faut encore accom­plir pour rester constant sur toute la durée d’un match contre un joueur de première classe mondiale.