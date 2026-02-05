Quelques semaines après officiellement annoncé que 2026 sera la dernière saison de sa carrière, Stan Wawrinka semble libéré d’un poids.
Après un parcours plus qu’honorable à l’Open d’Australie où il s’est incliné en quatre sets face à Taylor Fritz au troisième tour, le Suisse, logiquement invité par les organisateurs de l’ATP 250 de Montpellier, a honoré cette wild card en s’offrant le jeune et toujours dangereux, Hamad Medjedovic, pour son entrée en lice.
Une victoire qui lui permet de disputer un match de prestige face à la tête de série numéro 1 et actuel 8e joueur mondial, Félix Auger‐Aliassime. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, les deux joueurs ne se sont jamais affrontés. « Stan The Man » a donc hâte de découvrir ce qu’il peut offrir face à un joueur de ce calibre, auteur d’une fin de saison 2025 assez impressionnante.
« C’est un joueur fantastique, un adversaire redoutable. C’est curieux que nous ne nous soyons jamais affrontés auparavant. Nous l’avons vu remporter le tournoi ici en 2025, alors j’espère qu’il abordera ce match avec une grande confiance. Ce sera un beau défi pour moi. Je tenterai de trouver toutes les solutions pendant la rencontre, je donnerai le meilleur de moi‐même jusqu’au bout, et on verra bien.
Publié le jeudi 5 février 2026 à 15:45