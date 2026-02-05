AccueilATPATP - MontpellierStan Wawrinka, sur son futur adversaire, membre du Top 10 mondial :...
ATP - Montpellier

Stan Wawrinka, sur son futur adver­saire, membre du Top 10 mondial : « C’est curieux que nous ne nous soyons jamais affrontés auparavant »

Thomas S
Par Thomas S

Quelques semaines après offi­ciel­le­ment annoncé que 2026 sera la dernière saison de sa carrière, Stan Wawrinka semble libéré d’un poids.

Après un parcours plus qu’ho­no­rable à l’Open d’Australie où il s’est incliné en quatre sets face à Taylor Fritz au troi­sième tour, le Suisse, logi­que­ment invité par les orga­ni­sa­teurs de l’ATP 250 de Montpellier, a honoré cette wild card en s’of­frant le jeune et toujours dange­reux, Hamad Medjedovic, pour son entrée en lice.

Une victoire qui lui permet de disputer un match de pres­tige face à la tête de série numéro 1 et actuel 8e joueur mondial, Félix Auger‐Aliassime. Et aussi éton­nant que cela puisse paraître, les deux joueurs ne se sont jamais affrontés. « Stan The Man » a donc hâte de décou­vrir ce qu’il peut offrir face à un joueur de ce calibre, auteur d’une fin de saison 2025 assez impressionnante. 

« C’est un joueur fantas­tique, un adver­saire redou­table. C’est curieux que nous ne nous soyons jamais affrontés aupa­ra­vant. Nous l’avons vu remporter le tournoi ici en 2025, alors j’espère qu’il abor­dera ce match avec une grande confiance. Ce sera un beau défi pour moi. Je tenterai de trouver toutes les solu­tions pendant la rencontre, je donnerai le meilleur de moi‐même jusqu’au bout, et on verra bien.

Publié le jeudi 5 février 2026 à 15:45

