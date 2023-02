Mais jusqu’où ira Arthur Fils sur cette édition 2023 de l’Open Sud de France alors qu’il n’avait encore jamais remporté le moindre match sur le circuit prin­cipal avant de rece­voir une invi­ta­tion de la part des organisateurs ?

Après deux magni­fiques victoires face à Richard Gasquet et Roberto Bautista Agut, le Tricolore de 18 ans s’est qualifié ce vendredi pour sa toute première demi‐finale ATP après une victoire nette et sans bavure sur son compa­triote Quentin Halys, 70e mondial : 7–6(3), 6–3, en seule­ment 1h20 de jeu.

Arthur Fils file en demies de L’Open Sud de France, sa toute première en carrière ! #lequipeTENNIS pic.twitter.com/FqJO24y0Ek — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 10, 2023

Si l’on pouvait craindre une légère appré­hen­sion de la part de Fils après ses deux succès probants et une nouvelle atten­tion média­tique et popu­laire, le natif de l’Essonne est resté dans la même lignée : calme et déterminé.

Tout simple­ment injouable derrière sa mise en jeu (seule­ment 13 points perdus), l’ac­tuel 163e joueur mondial n’a quasi­ment jamais été inquiété sauf lors­qu’il a dû sauver une balle de break dans le cinquième jeu du deuxième set, la seule de la rencontre contre lui. En face, Halys, sonné par l’ef­fi­ca­cité et le contrôle total de son jeune compa­triote, n’a pu que constater les dégâts.

Pour une première place en finale ATP, Arthur Fils aura fort à faire puis­qu’il sera opposé au vain­queur du duel 100 % italiens entre Lorenzo Sonego et Jannik Sinner. Un gros match quoi qu’il arrive.