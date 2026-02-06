Le joueur trico­lore a expliqué à l’Equipe son parcours large­ment handi­capé par des problèmes de santé qui sont enfin réglés. Qualifié pour les 1⁄ 4 de finale, il a un défi à relever face à Tallon Griekspoor !

« J’ai eu des problèmes de respi­ra­tion qui m’ont empêché de jouer quelques mois l’année dernière. Ça a été dur parce que je ne trou­vais pas la solu­tion. Il y a eu une petite voix dans ma tête qui me disait que je pour­rais peut‐être ne jamais rejouer parce que je ne savais pas ce que j’avais et, fina­le­ment, ça s’est décanté à partir de juillet l’année dernière.En fait, c’était il y a trois ans, en 2023 lors d’un quart de finale contre Lucas Poullain à Carnac (tournoi ITF). C’était la première fois que je ressen­tais ça, je n’ar­ri­vais pas du tout à respirer sur le terrain et ça m’a hyper inquiété. J’ai fait plein de tests, j’ai pris un trai­te­ment contre l’asthme. Mais, avec l’anti‐dopage, ce n’est pas un gros trai­te­ment. Ça m’a aidé, l’US Open 2023, j’avais été épargné et j’ai eu une période à peu près tran­quille. Et ça s’est inten­sifié vrai­ment en début 2025, où là, c’était tout le temps dur. J’ai fait des tour­nois pour essayer de prendre quelques points, me main­tenir dans les cuts »