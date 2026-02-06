Le joueur tricolore a expliqué à l’Equipe son parcours largement handicapé par des problèmes de santé qui sont enfin réglés. Qualifié pour les 1⁄4 de finale, il a un défi à relever face à Tallon Griekspoor !
« J’ai eu des problèmes de respiration qui m’ont empêché de jouer quelques mois l’année dernière. Ça a été dur parce que je ne trouvais pas la solution. Il y a eu une petite voix dans ma tête qui me disait que je pourrais peut‐être ne jamais rejouer parce que je ne savais pas ce que j’avais et, finalement, ça s’est décanté à partir de juillet l’année dernière.En fait, c’était il y a trois ans, en 2023 lors d’un quart de finale contre Lucas Poullain à Carnac (tournoi ITF). C’était la première fois que je ressentais ça, je n’arrivais pas du tout à respirer sur le terrain et ça m’a hyper inquiété. J’ai fait plein de tests, j’ai pris un traitement contre l’asthme. Mais, avec l’anti‐dopage, ce n’est pas un gros traitement. Ça m’a aidé, l’US Open 2023, j’avais été épargné et j’ai eu une période à peu près tranquille. Et ça s’est intensifié vraiment en début 2025, où là, c’était tout le temps dur. J’ai fait des tournois pour essayer de prendre quelques points, me maintenir dans les cuts »
Publié le vendredi 6 février 2026 à 14:14