Vainqueur de son tout premier match sur le circuit prin­cipal depuis près d’un an face au Polonais Zuk, au premier tour du tournoi de Montpellier, Jo‐Wilfried Tsonga s’est exprimé au micro du court central après cette victoire rassu­rante. Et le Manceau était forcé­ment un peu ému.

« C’est incroyable pour moi d’être ici, sur le court, et de jouer contre ces joueurs. J’ai vécu des mois diffi­ciles, et gagner de cette manière pour l’un de mes premiers matchs de l’année, c’est simple­ment fantas­tique. Ça fait un petit moment que j’at­ten­dais ces sensa­tions, et ça fait plaisir. »